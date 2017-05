Krefeld. Am Mittwoch hat die Polizei zwei Tageswohnungseinbrüche registriert. Im Zeitraum von 11.35 bis 12.38 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Haseldonk eingebrochen. Sie versuchten zunächst die Hauseingangstür und ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen sie ein Fenster im Erdgeschoss ein, öffneten so den Fenstergriff und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck sowie Handtaschen.

Einen versuchten Einbruch hat die Polizei auf der Straße Am Baackeshof registriert. Dort stiegen die Einbrecher gegen 11 Uhr über den Zaun des Grundstücks und versuchten anschließend die Tür zum Wintergarten des Reihenhauses aufzuhebeln. Dies misslang, sodass sie ohne Beute flüchteten.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten entgegen.