Krefeld. Am Sonntag haben Unbekannte versucht, in zwei Wohnungen an der Elisabethstraße sowie am Frankenring einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 4.15 Uhr bis 15 Uhr versuchte ein Einbrecher eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Frankenring aufzuhebeln. Dies misslang, sodass er ohne Beute flüchtete. Zwischen 15.45 und 17.20 Uhr haben Einbrecher auf gleiche Weise versucht, in eine Erdgeschosswohnung an der Elisabethstraße zu gelangen. Sie flüchteten anschließend über den Garten und entwendeten dort eine Metallwaage.

