Krefeld. Die Polizei hat am Mittwoch einen vollendeten und einen versuchten Einbruch in Krefelds Innenstadt registriert. Zwischen 6 Uhr und 16 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinstraße zu gelangen. Die Einbrecher scheiterten bei dem Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln und verließen das Haus.

Zu einem vollendeten Einbruch kam es zwischen 10.30 und 13.15 Uhr auf dem Ostwall. Hier hatten sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft, in dem sie die Wohnungstür aufhebelten. Sie durchwühlten die komplette Wohnung nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.