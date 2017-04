Krefeld. Von Sonntag bis Montag hat die Polizei im Krefelder Stadtgebiet mehrere Einbrüche registriert. In Bockum verschafften sich unbekannte Täter zwischen 19.45 und 12.30 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Schönwasserstraße. Sie öffneten gewaltsam die Tür zu einer Wohnung im Erdgeschoss, durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden, verließen das Haus jedoch ohne Beute.

In der Innenstadt kletterten Einbrecher in der Zeit von 21 Uhr bis 9 Uhr über die jeweiligen Überdachungen in die Gärten zweier Häusern an der Südstraße und am Westwall. Beide Überdachungen wurden dabei beschädigt. Die Täter verschafften sich Zugang zum Haus am Westwall, entwendeten jedoch nichts.

In Cracau gelangten Einbrecher am Montag zwischen 14 und 16 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Linner Straße. Hier drücken sie eine Wohnungstür im zweiten Stock auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.