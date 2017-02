Krefeld. In der Nacht zu Sonntag, gegen 2:05 Uhr wurden die Bewohner eines Reihenhauses an der Anrather Straße auf ein lautes Geräusch aus dem Wohnzimmer aufmerksam. Als sie nachschauten, erkannten sie, dass unbekannte Täter versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem diese offensichtlich durch die Bewohner gestört wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die hinzugerufene Polizei setzte einen Diensthund ein, der die Spur der Täter bis in eine nahegelegene Sackgasse zurückverfolgen konnte. Hinweise auf den/die Täter bestehen nicht. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.