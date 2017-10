Krefeld. Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es in Krefeld zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Kindergärten und Schulen.

Wie die Polizei mitteilte brachen Unbekannte Am Gießerpfad im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in ein Schulgebäude ein und entwendeten Bargeld sowie ein Elektrogerät. An einem weiteren Schulgebäude beschädigten sie außerdem insgesamt 14 Fenster und versuchten, eine Tür aufzuhebeln.

An der Dülkener Straße erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Kindergarten zwischen Mittwochabend, 20:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6:15 Uhr, Bargeld. Zudem beschädigten die Täter Mobiliar. Außerdem schienen die Einbrecher hungrig gewesen zu sein - denn sie aßen auch noch die Schokoküsse, die sie in der Einrichtung vorfanden.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6:20 Uhr, ertappte eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte an der Straße Am Kinderhort einen Einbrecher offensichtlich auf frischer Tat. Dieser hatte zuvor eine unverschlossene Tür genutzt, um in die Kita zu gelangen. Hier entwendete er Bargeld und flüchtete, als er auf die Mitarbeiterin traf.

Die Zeugin beschrieb ihn als "möglicherweise jungen Mann", etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von sehr schlanker Statur. Er war komplett dunkel bekleidet. Ob dieser Mann auch für die anderen Einbrüche verantwortlich ist, ist bislang unbekannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red