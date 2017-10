Krefeld. In der vergangenen Woche ist es zu einer Einbruchserie in Krefelder Schulen und Kindergärten gekommen, wie die WZ berichtete. Die Krefelder Polizei hat die mutmaßlichen Einbrecher mittlerweile auf frischer Tat erwischt.

Am Freitag gegen 23.40 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche an der Schule am Horkesgath gehört hatte. Zwei zivile Polizisten stellten dann zwei 15 und 16 Jahre alte Krefelder im Umfeld der Schule noch vor Mitternacht. Die Jugendlichen hatten in einer Sporttasche Einbruchswerkzeug dabei und räumten ein, die Scheibe einer Schule am Horkesgath eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft zu haben.

Ein Jugendlicher gibt Einbrüche zu

Die beiden Jugendlichen mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Bei ihrer weiteren Befragung gab einer der beiden an, dass das Duo auch für die Einbruchsserie in Krefelder Kindergärten und Schulen in der vergangenen Woche verantwortlich sei. Bei ihren Taten haben sie nicht nur Bargeld und ein Elektrogerät entwendet, sondern auch erheblichen Sachschaden angerichtet.

Auf die Jugendlichen warten nun Strafanzeigen. Zudem informiert die Polizei das Jugendamt. Die beiden wurden zwischenzeitlich in die Obhut der Erziehungsberechtigten entlassen.