Krefeld Einbruch - Täter kamen über die Garage

Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Steinrath eingebrochen.



Zwischen 13:20 Uhr und 18:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück des Einfamilienhauses. Nachdem sie zunächst erfolglos an der Terrassentür hebelten, kletterten die Einbrecher auf die Garage und hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf. Auf diese Weise gelangten die Täter in das Haus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Geld. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.



Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .