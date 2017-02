Krefeld. Am Samstag ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Neukirchener Straße eingebrochen. Über die Rückseite gelangte der Täter an die Balkontür der Erdgeschoss-Wohnung. Nachdem er die Balkontür aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Wohnung und konnte anschließend mit Bargeld und diversen Schmuckstücken unerkannt entkommen.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.