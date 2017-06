Krefeld. Zwischen Freitag und Sonntag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Geldernsche Straße eingebrochen. Die Täter flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

In der Zeit von 15 Uhr am Freitag und 21.50 Uhr am Sonntag hebelten unbekannte Täter die Haustür auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt in das Gebäude. Die Einbrecher manipulierten an einer Wohnungstür und gelangten so in die Wohnung. Eine weitere Wohnung betraten die Täter offensichtlich ohne die Tür zu beschädigen. Aus beiden zurzeit nicht bewohnten Wohnungen entwendeten die Diebe Werkzeug und Baumaterialien. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.