Krefeld Einbruch in Wohnung an der Blumenstraße

Krefeld. Am Donnerstag ist ein Unbekannter zwischen 18 und 18.25 Uhr in eine Wohnung an der Blumenstraße eingebrochen. Der Täter brach die Wohnungstür im Erdgeschoss auf und durchsuchte sämtliche Räume. Danach entkam er unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an.