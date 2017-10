Krefeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Sportgeschäft an der Königstraße eingebrochen und haben Bekleidung entwendet.

Im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 6:30 Uhr versuchten Einbrecher zunächst die Glasscheibe der Eingangstür des Sportgeschäftes einzuschlagen. Weil dies misslang, hebelten sie die Glasscheibe aus der Halterung und gelangten so in das Geschäft. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und entkamen anschließend unerkannt mit der Beute.

