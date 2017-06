Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung an der Limbourgstraße eingebrochen und haben Elektrogeräte entwendet.

Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung an der Limbourgstraße eingebrochen und haben Elektrogeräte entwendet.

Im Zeitraum von 13.10 bis 21.30 Uhr gelangten die Einbrecher durch die nicht verschlossene Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus. Danach verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit der Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de