Krefeld. Unbekannte Einbrecher gelangten Freitag oder in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße. In der Zeit von Freitag (17.03.2017) 19:00 Uhr bis Samstag (18.03.2017) 03:10 Uhr wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Entwendet wurden ein Fernsehgerät, ein PC-Tower und eine Heimkinoanlage.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden erbeten unter Tel.: 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.