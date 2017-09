Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Nieper Straße eingebrochen und haben Bargeld und Uhren entwendet. Im Zeitraum von Mitternacht bis 4 Uhr gelangten die Einbrecher durch die Terrassentür in die Wohnung. Sie bohrten ein Loch in den Holzrahmen und öffneten den Türgriff. Im Wohnzimmer entwendeten sie Bargeld und Uhren. Sie entkamen unerkannt mit der Beute.

Ebenfalls am Donnerstag, im Zeitraum von 08:25 Uhr bis 13:10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in Fischeln an der Wedelstraße. Hier haben unbekannte Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.