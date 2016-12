Krefeld Einbruch in Einfamilienhaus in Oppum

Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte zwischen 18.45 Uhr und 23.45 Uhr in ein Haus an dem Bromeledonk eingebrochen. Die Einbrecher stahlen Schmuck sowie Dokumente.

Die Täter gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück und hebelten dann die Terassentür auf. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.