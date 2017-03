Krefeld. Eine böse Überraschung erlebten Bewohner eines Einfamilienhauses in Hüls, als sie in der zurückliegenden Nacht zu Samstag, gegen 00:45 Uhr, aus dem Urlaub heimkehrten. In das Haus, welches im Bereich Steeger Dyk / Kreuzlückenstraße liegt, wurde eingebrochen. Zunächst hatten der oder die Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als diese nicht nachgab, schlugen sie das Fenster des Badezimmers ein. Bei der Durchsuchung des Hauses fiel ihnen ein verschlossener Wertbehälter mit Bargeld und Schmuck in die Hände, den sie komplett mitnahmen. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen.



Die Tatzeit kann auf wenige Stunden eingegrenzt werden. Das Haus wurde am Vortag Freitag gegen 15:00 Uhr letztmalig durch einen Berechtigten betreten, der das Haus hütete.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden erbeten unter Tel.: 02151/634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.