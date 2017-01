Krefeld-Traar Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgehebelt

Krefeld. Am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Bärenstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr rissen die Einbrecher den Bewegungsmelder an der Terrasse ab und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. So gelangten sie in das Haus und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.