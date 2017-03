Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ottostraße eingebrochen und haben Schmuck entwendet. In der Zeit von 18.15 bis 20.15 Uhr kletterten die Einbrecher von der Gartenseite über die Hausfassade auf den Balkon im Obergeschoss. Dort hebelten sie die Balkontür auf und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.