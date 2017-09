Krefeld. Am Mittwoch sind Einbrecher im Zeitraum von 0:30 Uhr und 4 Uhr zunächst in die Werkstatt eines Bauernhofes an der Oberbenrader Straße eingebrochen und haben diverses Werkzeug gestohlen. Anschließend versuchten sie ein Loch in die Wand zu stemmen, um in das Büro zu gelangen. Weil dies misslang, durchtrennten sie ein Fenstergitter im Erdgeschoss, schoben die Jalousien hoch und hebelten danach ein Fenster auf. Die Einbrecher gelangten so in das Büro und entwendeten den Tresor mit Bargeld.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.