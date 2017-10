Krefeld. Am Freitag gegen 14:00 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Gartentüre und anschließend die rückwärtige Balkontür eines Einfamilienhauses an der Vulkanstraße auf. Im Erdgeschoß durchwühlten sie verschiedene Behältnisse und Schubladen.

Anschließend suchte ein Täter das Obergeschoß auf und überraschte im Schlafzimmer die schlafende Hausbewohnerin. Daraufhin flüchteten die beiden Täter durch den Garten in Richtung Vulkanstraße und Kölner Straße. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Die Frau beschreibt den Täter folgendermaßen: Ca. 30 Jahre alt, schwarze kurzgeschnittene Haare, etwas längerer Dreitagesbart, südländisches Aussehen.

Wohnungseinbruch an der Remscheider Straße

Einbrecher waren in Krefeld auch am Samstag am Werk. In der Zeit von 16 Uhr bis 22:10 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter das rückwärtige Fenster einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Remscheider Straße auf. Nach dem Einstieg verriegelten die Täter die Wohnungseingangstür, um so ungestört die Räumlichkeiten zu durchsuchen.

Die genaue Tatbeute steht zurzeit noch nicht fest, auf jeden Fall wurde jedoch Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter durch ein zur Remscheider Straße gelegenes Fenster.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de