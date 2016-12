Polizei Einbrecher stehlen Tresor aus Mehrfamilienhaus

Einbrecher stehlen Schmuck und rauben einen Tresor mit Geld aus. Sie können unerkannt fliehen.

Krefeld. Am Dienstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gutenbergstraße eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Garten des Mehrfamilienhauses. Sie kletterten auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten ein Fenster auf. Im Objekt durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten Schmuck sowie einen Tresor mit Geld. Unerkannt flüchteten die Diebe mit ihrer Beute.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .