Krefeld. In Krefeld gab es über die Feiertage zahlreiche Einbrüche. Der skurillste Fall ist wohl ein Einbruch in ein Erotikgeschäft an der Rheinstraße. Die Täter erbeuteten in der Nacht zu Heiligabend neben etwas Bargeld auch Dessous. Ob es sich hier um in letzter Minuten "besorgte" Weihnachtsgeschenke handelt, ist nicht klar. Frauen, die vermuten eines der gestohlenen Kleidungsstücke unter dem Baum gehabt zu haben, können sich unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail (hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) an die Polizei wenden.

Außerdem wurde am 24. Dezember in einem Geschäft an der Humboldtstraße Schmuck gestohlen. In der Nacht zum 25. Dezember brachen Einbrecher in ein Blumengeschäft an der Martinstraße ein. In der selben Nacht brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Steckendorfer Straße ein und stahlen Alkohol.

Am Nachmittag des 25. Dezembers stahlen Einbrecher Bargeld, Schmuck und kleinere Elektrogeräte aus einer Wohnung an der Hardenbergstraße. Zwischen Nachmittag und der Nacht zum 26. Dezember brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Lessingstraße ein und stahlen eine Geldbörse. red