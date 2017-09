Verberg/Traar/Fischeln. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Nieper Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen Mitternacht und 4 Uhr durch die Terrassentür in die Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld und Uhren. Am gleichen Tag, zwischen 8.25 bis 13.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch an der Wedelstraße. Hier haben unbekannte Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was nicht gelang. Wer etwas gesehen hat, melde sich bei der Polizei unter 6430.

Oppum/Bockum. Im Kantatengottesdienst morgen sind ab 11 Uhr mehrere kürzere Kantaten von Dietrich Buxtehude in Pax Christi, Glockenspitz 265, zu hören. Ausführende sind Schüler aus der Gesangsklasse von Dorothee Wohlgenuth und das Barockensemble Capella 94 auf historischen Instrumenten. Die Leitung hat Christoph Scholz.

Hüls. Das Hülser Burg-Weinfest steigt morgen im Heinrich-Joeppen-Haus am Herrenweg 6. An zehn Ständen können Weinliebhaber ab 11 Uhr Weine aus ganz Deutschland verkosten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung dauert bis 18 Uhr.

Mitte. Am Donnerstag geriet gegen 23.30 Uhr auf dem Nassauerring in Höhe des Hohen Dyk ein Pkw in Brand. Ursache war ein technischer Defekt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch die große Hitzeentwicklung wurde die Asphaltoberfläche der stadteinwärts führenden Fahrbahn beschädigt.