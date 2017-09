Verberg/Traar/Fischeln. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus an der Nieper Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen Mitternacht und 4 Uhr durch die Terrassentür in die Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld und Uhren. Am gleichen Tag, zwischen 8.25 bis 13.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch an der Wedelstraße. Hier haben unbekannte Täter versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was nicht gelang. Wer etwas gesehen hat, melde sich bei der Polizei unter 6430.