Krefeld. Am Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Viktoriastraße eingebrochen und entwendeten Bargeld. Zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr gelangten die Einbrecher auf ungeklärte Weise ins Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend eine Wohnungstür in der 2. Etage auf.

Anschließend flüchteten sie unerkannt mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.