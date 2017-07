Krefeld-Fischeln. Insgesamt 70 Meter Kupferkabel wurden von dem Gelände einer Baustelle an der Oberschlesienstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwoch (19. Juli 2017), 18 Uhr, und Donnerstag (20. Juli 2017), 9 Uhr.

Neben den Kabeln entwendeten die Diebe außerdem einen hydraulischen Hubwagen aus einer Halle der Baustelle. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher diesen nutzten, um damit ihre über eine halbe Tonne schwere Beute abzutransportieren.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red