Die Polizei hatte am Wochenende viele Einsätze im Stadtteil.

Forstwald. Gleich drei Einbrüche hat die Polizei am Wochenende verzeichnet. Bereits am Freitag zwischen 22 Uhr und Samstag 8 Uhr, versuchten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Plückertzstraße aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, entfernten sie sich unbekannte Richtung. Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Gegen 1.30 Uhr überraschten zwei Einbrecher die Hausbewohner. Gegen 1.30 Uhr kehrten diese in ihr Einfamilienhauses aus ihrem Urlaub zurück. Von außen konnten sie zwei Personen beobachten, die sich in ihrem Wohnzimmer aufhielten. Nachdem die beiden Einbrecher die Hauseigentümer bemerkt hatten, flohen sie durch die Terrassentür in den Garten des Hauses. Das Paar kontaktierte die Polizei, die mit Streifenwagen nach den flüchtigen Straftätern suchten. Allerdings erfolglos. Auch hier bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Auf dem Heckenrosenweg konnten Diebe in den frühen Morgenstunden zwischen 1 Uhr und 5.15 Uhr in ein Einfamilienhaus einbrechen. Dort stand ein Fenster auf kipp. Durch das Umlegen des Fenstergriffes konnten sich die Täter Zutritt in die Räume verschaffen. Sie stahlen Bargeld und möglicherweise Schmuck.

Wer Hinweise auf die Einbrüche in Forstwald geben kann, melde sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 6340.