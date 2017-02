Krefeld. Die Polizei hat zwei versuchte Einbrüche in Fischeln und Cracau registriert. Von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht, zwischen 21 Uhr und 9 Uhr in eine Wohnung am Hermann-Oediger-Weg einzubrechen. Die Wohnungstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass der Einbrecher ohne Beute unerkannt flüchtete. Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr versuchte sich ein Einbrecher auf gleiche Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße zu verschaffen, auch dieser Versuch misslang.

