Krefeld. Am Mittwoch zwischen 9 Uhr am Morgen und 19:20 Uhr abends sind Unbekannte über den Balkon einer in Hochparterre gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hülser Straße geklettert. Die Einbrecher brachen dann die Balkontüre auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei wurden sie möglicherweise gestört.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.