Krefeld. Am Donnerstag hat die Krefelder Polizei zwei Einbrüche in Linn und Bockum registriert. In Linn schlugen Unbekannte im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der St.-Matthias-Straße ein. Sie öffneten den Türgriff und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht laut der Polizei derzeit noch nicht fest.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Bockum an der Grotenburgstraße. Dort hebelten die Einbrecher im Zeitraum von 8:30 bis 22:45 Uhr die Terrassentür des Doppelhauses auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.