Krefeld. Am Samstag kam es in Fischeln zu einem vollendeten und einem versuchten Wohnungseinbruch. Zwischen 18.00 Uhr und 23.15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Raderfeld auf. Nachdem sie so in das Objekt gelangten, durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.



Anschließend konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten. Dagegen scheiterten unbekannte Täter an der Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Wilhelmstraße. Die Bewohner des Hauses hatten gegen 22.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als sie im Erdgeschoss nachschauten, stellten sie fest, dass man versucht hatte, die Terrassentür aufzuhebeln. Hinweise zu den Einbrechern konnten die Hausbewohner nicht geben. Die Polizei sucht Zeugen für diese Taten. Wer hat im angegeben Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden erbeten telefonisch unter 02151 634-0 oder per E-Mail: hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.