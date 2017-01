Polizei Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Krefeld. Am Mittwoch ist brach ein Unbekannter zwischen 16 und 17.50 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße ein. Der Einbrecher hebelte die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und entwendete Zigaretten, Schmuck sowie ein Mobiltelefon.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.