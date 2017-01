Einbruch Einbrecher hebeln Terrassentür auf - Zeugen gesucht

Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Alte Krefelder Straße eingebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 22.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür im Erdgeschoss auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Elektrogeräte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/ 634-0 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.