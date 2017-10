Krefeld. Zwischen Samstag und Dienstag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Nauenweg eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstag, 16:45 Uhr, hebelten die Einbrecher das auf der Rückseite des Hauses gelegene Küchenfenster auf. Auf diesem Weg verschafften sie sich Zutritt zu der in Hochparterre gelegenen Wohnung.

Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.