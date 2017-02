Krefeld. Am Mittwochabend registrierte die Polizei einen Einbruch in einem Reihenhaus an der Tackheide. Als ein dort wohnhaftes Ehepaar gegen 19.30 Uhr von einem Spaziergang in sein Reihenhaus zurückkehrte, bemerkte es einen Einbruch. Die Schränke waren durchwühlt und ein Küchenfenster aufgehebelt worden, außerdem fehlte Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt aus dem Küchenfenster.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de