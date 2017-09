Fischeln. Bei einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Bonifatiusstraße haben die unbekannten Täter Geld und Schmuck gefunden. In der Zeit zwischen Freitag, 12.50 Uhr, und Sonntag, 21.30 Uhr, hatten die Diebe die Terrassentür aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 63 40 oder

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de