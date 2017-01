Wohnungseinbruch Einbrecher entwendet Schmuck

Krefeld. Am Montag ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Uerdinger Straße eingebrochen und hat Schmuck entwendet. Zwischen 14 und 19 Uhr kletterte der Einbrecher über ein Fallrohr der Regenrinne auf den Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss und hebelte anschließend die Balkontür auf. Er durchsuchte sämtliche Räume und entkam unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.