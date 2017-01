Krefeld. Am Dienstag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße eingebrochen und haben Bargeld sowie Elektrogeräte entwendet. Zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür der Wohnung im Erdgeschoss auf, durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/ 634-0 oder per E-Mail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.