Am 1. und 2. Juli lädt der Kaufmannsbund mit „Uerdingen tischt auf“ und „Oeding open“ in die Rheinstadt ein.

Anfang Juli lassen es die Mitglieder des Uerdinger Kaufmannsbundes gleich dreifach krachen. Dann heißt es „Oeding open“, „Uerdingen tischt auf“ und bei der „Rhine Side Gallery“ des Stadtmarketings sind die im Bund angeschlossenen Gastonomen auch begleitend dabei. Für die Bürger haben die Verantwortlichen die Veranstaltungen gemeinsam komprimiert. Und der Niederrheinische Radwandertag startet dann auch noch Am Zollhof.

Besucher erwartet Livemusik, Street Food und nette Menschen

„Wir wollten die beiden Angebote erstmals an einem Wochenende stattfinden lassen, um die Logistik besser durchführen zu können. Zusammen erhalten wir ein kompakteres Fest“, begründet Kaufmannsbund-Vorsitzender Uwe Rutkowski die Entscheidung. „Die Gallery und der Radwandertag kamen dann noch hinzu. Wir starten in die Festsaison“, sagt er und lacht. Bei „Uerdingen tischt auf“ wird neben Marktplatz und Nieder- auch wieder die Oberstraße bespielt. Am Samstag, 1. Juli, heißt es zwischen 13 und 22 Uhr, kommen und gucken.

„Uerdinger und Krefelder Gastronomen werden die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen und laden bei einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Livemusik zum ausgiebigen Schlemmen ein“, sagt Bettina Losereit, die zweite Vorsitzende. Zugesagt haben: Beans & Sweets, Wunderwerk, Streetfood mit Süßkartoffeln und Huhn, Wein von De Cassan und Avec Plaisier, Meine Schnitte, La riva und I Sapori D’Italia sowie Eis Ciprian.

Losereit: „Zusätzlich gibt es Flammkuchen, Crêpes und Bier aus dem alten Gravensteiner Auto.“ Die meisten Geschäftsleute lassen es sich nicht zweimal sagen und bieten ihre leckeren Sachen auch bei „Oeding open“, also am Folgetag an. Dann geht es um 12 Uhr los. Zwischen 13 und 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und gegen 18 Uhr ist dann Schluss. Rutkowski: „Im Vorfeld des verkaufsoffenen Sonntags haben wir viel gesprochen. Einzelhandel und Stadt haben zurzeit keine Probleme mit der Öffnung. Alle Beteiligten werden an diesem Tag eine Befragung durchführen. Wir wollen wissen, warum die Leute am Sonntag kommen und dann auch noch die Geschäfte besuchen.“

Um Appetit auf die aktuelle Bekleidung zu machen, findet um 14 und 16 Uhr eine Modenschau auf der Bühne auf dem Marktplatz statt. Die Models laufen für die Geschäfte Paradise, Mittelpunkt, Mode am Brempter Hof, Wolle Kusch, Lilalu Kindermoden, Wieland Taschen und Accessoires der Holtermann-Juweliere.

Perspektivwechsel Im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels wird sich im Sommer die Perspektive auf und für Krefeld-Uerdingen verändern. Vom 1. Juli bis 3. September wird die „Rhine Side Gallery“ Uerdingen zum besonderen Ausflugsziel am Niederrhein machen. Dieses Jahr findet der Niederrheinische Radwandertag am 2. Juli, ab 10 Uhr, statt. Die Gesamtorganisation hat die Niederrhein Tourismus GmbH in Viersen.

Losereit: „Die Vereine sind auch wieder dabei und wirtschaften für die eigene Vereinskasse oder den guten Zweck.“ So bietet unter anderem die KG Op de Höh Kinderschminken an, die Braunschweiger Narrenzunft hält Slush-Eis parat und der Bürgerverein Uerdingen die heiß geliebte Champignonpfanne.

Der Aktionskreis Belo Horizonte ist mit Waffeln und Marmeladen dabei und die Sportoase demonstriert Fitness-Übungen. Das Deutsche Rote Kreuz schließlich baut die Bühne auf.

Dort agieren Moderator Uwe Rutkowski, sein Sohn Matthias fungiert als DJ und Ralf Kündgen ist an beiden Tagen mit Live-Musik der 60er und 70er Jahre dabei.