Andreas Pamp kommt jeden Morgen aus Bochum mit dem Zug zur Arbeit. Derzeit ist er dabei, seine neue Abteilung aufzustellen.

Andreas Pamp hat Anfang November seine Arbeit in Krefeld begonnen. Ab 2018 übernimmt der 45-Jährige die Leitung der neukonzipierten Fachabteilung Migration und Integration. Die WZ sprach mit dem gebürtigen Bochumer über seinen neuen Arbeitsort und seinen beruflichen Werdegang zum Integrationsfachmann.

Herr Pamp, Sie kommen aus Bochum. Haben Sie schon eine Wohnung in Krefeld?

Andreas Pamp: Nein, ich reise mit der Bahn an. Das wird auch erst mal so bleiben. Das hat familiäre Gründe. Aber das lässt sich organisieren. Und ich freu’ mich sehr auf Krefeld: Auf die neue Arbeit, auf die neuen Kollegen, auf die Menschen hier in Krefeld. Und auch auf Eishockey und den Karneval. Es ist nicht so, dass ich nur zur Arbeit hierher komme.

Dennoch sind Sie Bochum sehr verbunden. Sie sind dort geboren und zur Schule gegangen und haben bei der Stadt im mittleren Dienst angefangen. Das hätte aber auch anders kommen können, als Verteidiger des VfL Bochum zum Beispiel.

Pamp: Dass ich fußballerisch ziemlich talentfrei war, stand schon recht früh fest. Ich bin dann zur Leichtathletik gewechselt, war auch mal Kreismeister im Dreisprung. Wahrscheinlicher war aber eine musikalische Laufbahn – ich hab erst Orgel gespielt, dann mit dem Akkordeon an Wettbewerben teilgenommen und im Orchester gespielt. Hatte ein Musikstudium überlegt, dann aber wieder verworfen. Nach meiner Ausbildung bei der Stadt hatte ich, auf Sachbearbeiterebene, mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern zu tun. Das war 1992, damals kamen viele aus Bosnien und aus dem Kosovo. Wegen der Zahl der ankommenden Menschen war die Unterbringung schwierig. Das war eine sehr spannende Zeit. Die Arbeit an der Basis kenne ich durch diese Zeit sehr gut.

Wie ging es dann beruflich weiter? Sie haben dann noch einige Schritte in Bochum gemacht.

Pamp: Ich habe dann an der Fachhochschule für Verwaltung in Dortmund studiert und bin als Diplom-Verwaltungswirt zum Sozialamt Bochum gegangen. Nebenberuflich habe ich angehende Verwaltungsfachangestellte in ihrer Ausbildung unterstützt. Die Arbeit mit jungen Menschen hat mir großen Spaß gemacht. Deshalb bin ich als Ausbilder zum Personalamt gewechselt, da war ich fünf Jahre. Danach wurde ich gefragt, ob ich mich nicht weiterentwickeln möchte. So kam ich in die strategische Organisations- und Personalentwicklung und war an Projekten beteiligt, wie der Reorganisation der Volkshochschule, der Einrichtung eines Technischen Rathauses und der Umsetzung der Charta der Vielfalt.