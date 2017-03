Krefeld. Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde der Leitstelle ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt in Krefeld-Fischeln gemeldet. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen ausgedehnten Brand in dem Betrieb vor.

Eine Person konnte schwer verletzt gerettet werden, eine weitere Person konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Es sind 35 Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.



Weitere Informationen folgen.