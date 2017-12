Dem Orang-Utan-Jungen geht es bei seiner Ziehmutter Eva Ravagni ziemlich gut. Bei ihr feiert er sein erstes Weihnachtsfest.

Bockum. Damit Hujan im Wohnzimmer herumtoben kann, ist die Gardine abgenommen worden. Auf der Anrichte liegen statt hübscher Adventgestecke ein Stapel Windeln und dort, wo ab dem Heiligen Abend eigentlich der Christbaum seinen Platz hat, steht ein Kinderbett. Es hat seitlich und auch oben Gitter, damit der Kleine daran hangeln kann. Denn Hujan ist ein Orang-Utan und braucht viel Bewegung.

Familie Ravagni, vor allem Tochter Eva, Affenpflegerin im Zoo Krefeld und gleichzeitig Ersatzmutter, mischt er locker auf. „Auf den Weihnachtsbaum müssen wir in diesem Jahr verzichten“, sagt die Mama auf Zeit. „Hujan würde darin klettern wollen und wahrscheinlich auch mit den Kugeln werfen. Außerdem besitzt Tanne ätherische Öle, die beim Knabbern nicht gut für ihn wären.“

Klettern, schwingen, hangeln: Hujan ist ganz schön rastlos

Ein Geschenk hat der Kleine dagegen bereits bekommen: Von der Zimmerdecke hängt ein Kletterseil herab, mit dem er den Weg nach oben üben kann. Natürlich gibt es zusätzlich etwas Süßes. Das Auspacken mit Händen und Füßen hat der muntere Kerl schon einmal geübt. Im Weihnachtspapier liegen Bananenstücke. „Die bekommt er ganz selten, denn die machen dick.“ Stattdessen knabbert der mittlerweile sechs Monate alte und sechs Kilo schwere Hujan bei der morgendlichen Spielstunde im Zoo Möhren- und Pastinaken-Stifte. Das ist mit sieben Zähnen gar nicht so einfach.

Für die Flasche mit Babymilch hat er keine Zeit, er muss pausenlos klettern und schwingen, ist die ganze Zeit in Bewegung, immer in der Nähe von Eva Ravagni. „Er hängt gerne an Mama“, sagt die 34-Jährige. „Er entfernt sich nur ganz kurz von mir.“ Das hat Vor- und Nachteile. Kaum ist die Windel im Gehege abgelegt, macht Hujan seinem Namen, der übersetzt „Regen“ bedeutet, alle Ehre: Er pullert entspannt auf die Jeans der Ersatzmama.

Die nimmt es gelassen. „Es ist nicht das erste Mal. Ich liebe meinen Beruf – und mit ihm noch viel mehr.“ Es sei jetzt viel wichtiger, dass der Kleine seine Spuren im Gehege für die anderen Orang-Utans hinterlässt. „An die Besucher, die am Gehege stehen, muss er sich erst noch gewöhnen.“

Ravagni freut sich über die Entwicklung des kleinen Affen

Hujan Am 1. Juni kam Hujan, der Sohn des 13-jährigen Orang-Utan Weibchens Sungai, zur Welt. Nachdem die Aufzucht zunächst unproblematisch verlief, verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Sungai. Sie konnte sich um den Kleinen nicht kümmern. Die Tierpfleger befürchteten, dass das Jungtier nicht ausreichend versorgt werden würde. Daher wurden Mutter und Kind von der Gruppe getrennt. Es gab Anzeichen einer Gebärmutterentzündung mit Verdacht auf eine Infektion. Bei der Untersuchung wurde zudem festgestellt, dass das Jungtier stark dehydriert war. Die Zooleitung entschied daher, das Jungtier vorerst mit der Flasche aufzuziehen, sonst wäre es wahrscheinlich gestorben. Sungai erholte sich und konnte nach ihrer Genesung zurück in die Orang-Utan-Gruppe. Allerdings interessierte sie sich nicht mehr für Hujan.

Kameras kennt der kleine Medienstar hingegen sehr gut. In einigen Monaten werden seine Oma Lea und Halbschwester Suria das „Team Zusammenführung“ bilden. „Bei mir hat er ja keine Zukunft. Aber die Bindung wird bleiben. Er wird mich kennen, auch wenn ich ihn irgendwann einmal in einem anderen Zoo besuchen würde.“ Jetzt ist jeder Tag aufregend, sowohl für Hujan als auch für Eva Ravagni.