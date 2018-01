Das fünf Monate alte Meerschweinchen leidet im Tierheim.

Nettetal. Das junge Meerschweinchen Sophie ist im Tierheim Nettetal gar nicht glücklich. „Kleintiere leiden natürlich auch, wenn sie in ein fremdes Umfeld kommen“, erklärt Tierheimleiter Ralf Erdmann. Sophie ist zusammen mit fünf anderen Meerschweinchen in einem Karton am Venekotensee, Niederkrüchten, ausgesetzt und gefunden worden. Vier Meerschweinchen sind vermittelt. Sophie und ihr Bruder Jonny hüten noch das Gehege.

Beide sind circa fünf Monate jung und benötigen als Duo ein neues Zuhause. Jonny ist frisch kastriert, damit kein neuer Nachwuchs ins Haus kommt. Beide verstehen sich hervorragend und sollen zusammen vermittelt werden. Der Tierheimleiter streichelt Sophie, die entspannt im Gehege sitzt. „Übrigens sind Kleintiere kein Spielzeug für Kinder“, betont Erdmann und rät, dass Erwachsene immer einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren sicherstellen sollten. Meerschweinchen sind gesellige Wesen, die äußerst rege miteinander kommunizieren.

Kaninchen und Meerschweinchen passen nicht zusammen

Die putzigen Fellknäuel, die ursprünglich in Mittel- und Südamerika beheimatet sind, sollen nicht alleine gehalten werden. Das Duo könnte auch in eine bestehende Gruppe integriert werden. Meerschweinchen blühen in Gruppenhaltung förmlich auf. Allerdings:

„Meerschweinchen und Kaninchen passen nicht zusammen, da sie eine unterschiedliche Laut- und Körpersprache besitzen“, informiert Erdmann. Sophie und Jonny sind wie alle gesunden Meerschweinchen aktiv und bewegungsfreudig. Deshalb wäre es optimal, wenn sie ein Gehege bekämen, in dem sie viel Auslauf genießen können. Experten empfehlen Marke Eigenbau und raten im Allgemeinen zu einer Gehegegröße von einem Quadratmeter pro Tier.

Verschiedene Lauf-Ebenen sowie Tonröhren und andere Versteckmöglichkeiten sollten vorhanden sein. Für die Beschäftigung, z.B. durch Futtersuche, gibt es zahlreiche Ideen in der Fachliteratur. So fühlen sich die kleinen Tiere rundum wohl. Munter kaut Sophie auf einer Portion Heu und blickt neugierig aus ihrem Häuschen. „Beide sind umgänglich und sehr freundlich“, sagt Erdmann lächelnd.

» Kontakt: Tierheim Nettetal, Flothend 34, in Lobberich melden. Tel. 02153/3785. Alle Infos unter:

tierheim-nettetal.de