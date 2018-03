Der Malteser Hilfsdienst baut und saniert an der Obergath. Bis Herbst 2019 soll das Haus barrierefrei sein.

„Wir wollen uns vor allem um einsame Menschen kümmern“, sagt der Stadtbeauftragte Stefan Kronsbein beim Treffen des Malteser Hilfsdienstes, bei dem neue Angebote vorgestellt wurden. In erster Linie soll die Betreuung von demenzkranken Menschen erweitert werden. Doch dafür braucht es Platz.

Mit der Errichtung eines neuen Gebäudeteils soll das Angebot spätestens im Herbst 2019 bestehen. Deshalb will der katholische Verein das „Café Malta“ gründen, das dort seinen Sitz haben soll. Ziel ist es, Demenzkranke durch Fachkräfte sowie Ehrenamtler zu betreuen, die der Malteser Hilfsdienst zuvor etwa sechs Monate gebührenfrei schulen will. Die Betreuung kann ganz unterschiedlich aussehen: von Gesellschaftsspielen über Tanzen bis hin zum Lesen.

„Wir werden endlich barrierefrei sein.“

Dietmar Klabunde, stellvertretender Geschäftsführer

Weiterhin planen die Malteser eine häusliche Einzelbetreuung für demenzkranke Menschen und die Schulung von sogenannten Demenzlotsen. Demnach sollen Mitarbeiter von Unternehmen darauf vorbereitet werden, ältere Kunden zu unterstützen.

Der aus Haupt- und Ehrenamt bestehende Hilfsdienst wolle damit seine Dienste im sozialen Bereich ausbauen, erklärt Kronsbein. Bisher besucht und begleitet der Hilfsdienst ältere alleinstehende Menschen, führt Krankentransporte durch, ist im Rettungsdienst, Katastrophenschutz sowie in der Flüchtlingshilfe aktiv, bildet aber auch Ersthelfer aus und organisiert ein monatliches Essen für einsame Menschen.

Wissenswertes Aufruf Der Malteser Hilfsdienst nimmt neue Mitglieder auf, auch bedürftige Menschen können sich dort unter der Telefonnummer 78 13 90 in der Geschäftsstelle melden. Geschichte Die Geschichte der Malteser geht auf ein vom „seligen Gerhard“ gegründetes Hospiz in Jerusalem zurück. Dessen Bruderschaft schlossen sich 1099 die ersten Ritter aus dem Abendland an. 1113 wurde der Orden vom Papst bestätigt. Durch die Jahrhunderte verlagerte sich der Hauptsitz über Rhodos nach Malta – daher der Name „Malteser“ – und schließlich nach Rom. Ab 1310 wurde ein Hospital- und Sanitätswesen aufgebaut, das die weltweite Bekanntheit des Malteserordens begründete. Der Malteserorden ist als katholischer Ritterorden vom Vatikan anerkannt. Infos Weitere Infos unter: malteser-krefeld.de

Seinen Sitz an der Obergath wird der Hilfsdienst ab dem 19. März in die alte Brauerei Königshof an das Mühlenfeld 10 verlegen, bis das bisherige Gebäude an der Obergath zum Teil abgerissen und neugebaut sowie kernsaniert ist. Der stellvertretender Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes Dietmar Klabunde freut sich über den anstehenden Bau: „Wir werden endlich barrierefrei sein.“

Im Gegensatz zu dem derzeitigen Gebäude werden dann auch Rollstuhlfahrer ohne Probleme in das Haus kommen können.