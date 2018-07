Hautnah erleben die Maximäuse des Kindergartens Dreikäsehoch Natur in ihrem eigenen Kleingarten am Kanesdyk.

Inrath. Das Einfamilienhaus für Ohrenkneifer wird farbenfroh. Mit roter, blauer, grüner oder anderen Regenbogenfarben bemalen die Maximäuse die neuen Insektenunterkünfte. Die Fünf- bis Sechsjährigen des Kindergartens Dreikäsehoch sind mit Feuereifer dabei. Schließlich sollen es die Tiere in den Tontöpfen gemütlich haben. „Da können die Ohrenkneifer drin schlafen und kuscheln“, sagt Idriss (6). Im Stroh, das die Kinder gerade hineinstopfen. „Wenn es kalt wird, können sie da drin überwintern, und andere auch, Marienkäfer können da rein“, erzählt Alea (6). Die Mädchen und Jungen flechten noch Blüten an die Schnüre, an denen die rumgedrehten Töpfe aufgehängt werden. Die anderen haben ein paar Holzperlen als Dekoration aufgezogen.

„Die Ohrenkneifer oder Ohrenwürmer sind nützlich für den Garten, weil sie zum Beispiel Blattläuse fressen“, erklärt Kindergartenleiterin Elke Himmelein den zwölf Kindern, für die heute Gartentag ist. Zu den Maximäusen gehören die Mädchen und Jungen, die das letzte Jahr in der Kita sind und danach in die Schule gehen. Und sie sind diejenigen, die in den Genuss einer eigenen Parzelle beim Gartenbauverein Rosengarten am Kanesdyk kommen, der nur ein paar Meter weiter auf der anderen Straßenseite ihres Kindergartens liegt.

Inmitten von Obstbäumen, Beerensträuchern und Kräutern

Seit 2012 nutzt die Einrichtung des Kinderschutzbunds das 400 Quadratmeter große Grundstück. Zwischen Apfel- und Birnbäumen, Weinreben und Kräuterbeet – inklusive Colapflanze –, Haselnuss- und Johannisbeerstrauch, Himbeer- und Brombeerbüschen und Blaubeerpflanzen erleben die Kleinen die Natur hautnah.

Erzieherin Julia Milk hat gerade aus einem der zahlreichen Garten-Kinderbüchern vorgelesen. René (6) hatte am meisten Spaß an der Geschichte vom Superwurm. „Das ist ein Held, der alles schafft“, sagt er über die Titelfigur. Wie wichtig Regenwürmer wirklich sind, wissen die Kinder.

„Die Kinder fühlen, riechen, schmecken hier Natur.“

Elke Himmelein, Leiterin des Kindergartens Dreikäsehoch

Auf einem Poster im Innern der Kleingartenhütte sind diese Erdbewohner mit Maulwurf & Co. unter dem Titel „Wir beleben die Böden“ zu sehen. Aber die Kinder, die hier Hokaidokürbis-Pflanzen beim Wachsen und Tomaten und Gurken im Gewächshaus beim Klettern zugucken können, wissen selbstverständlich wie ein Regenwurm „in echt“ aussieht. Sie haben ihn schon beobachtet, wenn er beim Buddeln plötzlich im Loch lag, und haben ihn auch mal angefasst.