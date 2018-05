Der Archäologe Eric Sponville entdeckt bislang unbekannte Reste des mittleren Torbogens des Kastells in Gellep.

Gellep-Stratum. Rückblick in die Historie: Die Überfälle germanischer Stämme in das Römische Reich nehmen im dritten Jahrhundert immer mehr zu. Römische Geschichtsschreiber geben diesen Germanen den Namen Franci – die Franken. Auch das römische Kastell und sein Lagerdorf in Gellep sollten diese Barbaren aus Germanien heimsuchen – mit fatalen Folgen. Bereits 259 überfallen sie die Siedlung, 275 sogar das Kastell, das bei dem Angriff zerstört wird.

In diese Zeit öffnen der Archäologe Eric Sponville und ein Grabungshelfer nun ein kleines Fenster. Sie begleiten eine kleine Baustelle an der Gelleper Straße und werden schnell fündig: Ein Teil des südöstlichen Lagertors aus dem zweiten Jahrhundert. Sponville und dem Grabungshelfer bleiben nicht nur wenige Tage Zeit, eine knappe Woche. Auch der Grabungsschnitt bleibt wegen der geringen Ausmaße des Leitungsschachtes sehr klein. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Grabung. Der Leitungsschacht ist noch nicht einmal einen Meter breit und auch nur knapp 70 Zentimeter tief.

Dass in diesem Bereich vom ersten Steinkastell in Krefeld etwas zu erwarten ist, wissen sie zwar aus älteren Grabungen. Was nun konkret in diesem Bereich zu finden sein wird, natürlich nicht. Bei diesem kleinen Ausschnitt stellt sich die Frage, ob sie überhaupt fündig werden. Doch dann stoßen sie recht schnell auf ein Steinfundament. „Deswegen haben wir den Bereich um die Mauerreste etwas erweitert freigelegt“, berichtet Sponville. Ein gut ein Meter breites und drei Meter langes Mauerstück kommt so zum Vorschein. Weil von dem ersten Kastell aus Stein in Krefeld nur wenige Mauerfunde dokumentiert sind, bekommt dieser eher kleine Fund eine größere Bedeutung.

„Es ist ein Mosaikstein für die Kastellforschung.“

Eric Sponville, Archäologe

Seit 1810 ist bekannt, dass sich im Keller des angrenzenden Bauernhofes ein gut erhaltenes Stück eines Lagertors befindet. Das Tor liegt an der südöstlichen Seite des Kastells, das Anfang des zweiten Jahrhunderts als erstes Lager mit einer Steinmauer gebaut wird. Die Mauern des Steinkastells besitzen zwei äußere Wände aus Ziegeln. Der Zwischenraum wird mit Bruchsteinen und Verbundmittel wie Lehm aufgefüllt. Und diese Füllung haben Sponville und der Grabungshelfer nun entdeckt. Dabei handelt es sich um die bislang unbekannten Reste des mittleren Torbogens. „Es ist ein Mosaikstein für die Kastellforschung“, sagt Sponville.