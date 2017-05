Krefeld. War das ein fulminanter Auftakt der Sprödentalkirmes. Stundenlang blitzte und knallte es am Himmel, heller und lauter als je erlebt. Ob die Schausteller jedoch mit diesem Spektakel zufrieden waren, möchte W.Zetti bezweifeln. Denn als sie ihr traditionelles Feuerwerk um 22.30 Uhr starteten, das bunte Sterne Richtung Himmel schickte, hatten wahrscheinlich schon viele Besucher ihre sicheren Wohnungen aufgesucht. Von dort konnten sie viele weiße Blitze am Himmel sehen. Und wer nahe genug am Sprödentalplatz wohnt, erhaschte zwischendurch einen Blick auf bunte Formationen vor den Gewitterwolken.