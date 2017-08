Im Eine-Welt-Laden am Westwall stellten die drei Vorstandsmitglieder am Dienstag das Programm des Samstages vor. Die Plakate und Flyer sind schon längst gedruckt. Darunter ist auch eine Erklärung beziehungsweise ein Appell des Bündnisses, auf keinen Fall der AfD bei der bevorstehenden Bundestagswahl die Stimme zu geben. „Wir dulden keine Hetzer, werden der AfD keine Bühne geben“, sagt Ingeborg Krämer weiter, dass man an dem Tag Unterschriften gegen diese alternativlose Alternative sammeln und das Ergebnis dann auf der Homepage des Bündnisses veröffentlichen werde. Beim elften Fest ohne Grenzen wollen sich an der Corneliusstraße Mitbürger aus rund einem Dutzend verschiedenster Nationalitäten mit Info- und Mitmach-Aktionen vorstellen.

Krefeld. Stephan Hagemes, der für die Partei Die Linke im Krefelder Stadtrat sitzt, kann das Verhalten der CDU nicht begreifen. Die CDU hat sich kürzlich durch ihren Parteichef Marc Blondin geweigert, diesmal am „Fest ohne Grenzen“ teilzunehmen, zu dem erneut das „Bündnis Krefeld für Toleranz und Demokratie“ für Samstag, 2. September, in der Zeit von 13 bis 21 Uhr ins St. Josef-Viertel einlädt.

Dazu wird außerdem zur Südstraße hin eine Aktionsbühne aufgebaut, auf der die Moderatoren Albert Koolen, Stephan Hagemes und Lisa Jäger Flüchtlinge oder schon lange in Krefeld wohnende Menschen zu Wort kommen lassen, die dort schon längst eine neue Heimat gefunden haben. „Dabei steht der Satz ,Kein Mensch ist illegal’ im Vordergrund, wollen wir in vielen Gesprächen auch zeigen, was diese Aussage bedeutet“, so sagen es die Veranstalter.

Auftritte von Tanz- und Gesangsgruppen

Um 13 Uhr soll das Ganze mit der Leiterin des kommunalen Krefelder Integrationszentrums, Tagrid Yousef, beginnen. Neben den Spielen, den Informationen und den vielen internationalen kalten und warmen Buffets wird es auf der Bühne bis zum Abend Auftritte von einigen Tanz- und Gesangsgruppen geben.

So treten unter anderem die Band „QEDHip-Hop“ oder die Pop-Rock-Band „Frau Mathei singt“ auf. Aus Köln kommt die Gruppe „Buntes Herz“. Ein weiteres Highlight ist dann am frühen Abend sicher das Spiel der Mönchengladbacher Formation „Rain on London“.

Auch Musiker aus Syrien, Irak, Afghanistan und Deutschland werden gemeinsam mit ihren Instrumenten auftreten. Derweil sich tagsüber die Kinder mit vielen Spielen auf dem Schulhof der katholischen Josefs-Grundschule vergnügen können.