Kunstmuseen geben Publikation zu Naufus Ramírez-Figueroa heraus.

Die Kunstmuseen Krefeld geben die weltweit erste monografische (dh.: eine Einzelpersönlichkeit darstellend) Veröffentlichung des guatemaltekischen Künstlers Naufus Ramírez-Figueroa heraus. Ramírez-Figueroa war im vergangenen Jahr der 16. Mies-van-der-Rohe-Stipendiat in Krefeld. In seiner Ausstellung „Die Vereinigung zweier Flamingos auf einem Blechdach“ im Museum Haus Esters verwandelte er die Bauhaus-Villa mit seinen Installationen in einen autobiografisch aufgeladenen, emotionalen Ort.

Ramírez-Figueroas selbstreflexive künstlerische Sprache formt sich vor dem Hintergrund der politischen südamerikanischen Performancekunst seit den 1960er-Jahren. Seine Werke generiert der gebürtige Guatemalteke aus Träumen, Mythologie und der eigenen Familiengeschichte – nie ohne Humor.

Die Krefelder Ausstellung war Anlass der Katalogpublikation „Two Flamingos“, die bei Strzelecki Books erscheint. Die reich bebilderte Publikation enthält eine fotografische Dokumentation der Ausstellung im Museum Haus Esters und eine Bildauswahl von früheren Projekten und Werken des Künstlers. Mit einem Vorwort von Katia Baudin, Leiterin der Kunstmuseen Krefeld und Herausgeberin des Buches, sowie einem Interview, das Co-Herausgeberin und Gastkuratorin Dorothee Mosters mit Naufus Ramírez-Figueroa geführt hat, gewährt das Buch Einblick in dessen vielfältige und eigenwillige künstlerische Praxis. Ergänzend dazu taucht der amerikanische Autor Andrew Berardini mit seinem Essay in die traumhaften Performance-Welten des Künstlers ein.

Ramírez-Figueroa, Jahrgang 1978, lebt und arbeitet in Guatemala City und Berlin. Seine Werke sind in zahlreichen Sammlungen weltweit vertreten, unter anderem im Solomon R. Guggenheim Museum, New York, dem FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque, und seit jüngstem in den Kunstmuseen Krefeld, die mit Mitteln der Heinz und Marianne Ebers-Stiftung aus der Ausstellung im vergangenen Jahr im Haus Esters die mehrteilige, raumgreifende Arbeit „Fettered Flamingos“ (2017) ankaufen konnten. Das Buch, 120 Seiten, ist ab sofort im Museumsshop des Kaiser-Wilhelm-Museums erhältlich. Es kostet 18,90 Euro.